Turhan: "Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı yük taşıma kapasitesi, Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın yük taşıma kapasitesinin, Çerkezköy-Kapıkule kesiminin yapımıyla önemli oranda artacağını belirterek, yapımı için Avrupa Birliği'nden (AB) 275 milyon avro hibe kullanılacak olan projenin tamamlanmasıyla Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşulmuş olacağını bildirdi.

Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere bir yenisini daha ekleyecek olmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.

Son 16 yılda ulaştırma altyapılarını iyileştirmek, bu ağları genişletmek ve uluslararası taşımacılık güzergahlarındaki eksik bağlantıları tamamlamak üzere yaklaşık 600 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Turhan, bu süreçte kamu kaynaklarıyla sınırlı kalmadıklarını, yap-işlet-devret mekanizmasını da etkin olarak kullanarak dev projelere imza attıklarını dile getirdi.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı ile Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Köseköy-Gebze kesimi, Irmak-Karabük-Zonguldak Demir Yolu Hattı ve Samsun-Kalın Demir Yolu Hattı projelerinde olduğu gibi kamu kaynaklarına AB hibelerini de eklediklerini anlatan Turhan, "Ülkemiz, kıtaları birbirine bağlayan konumdaki küresel ticaret güzergahlarının odağında yer alıyor. Bu sebeple de bölgesel ve bölgeler arası bağlantıların geliştirilmesinde Türkiye'nin jeostratejik konumun önemi bulunuyor." diye konuştu.

Bu önemin farkındalığıyla ülkenin ulaştırma politikalarını son dönemde, bölgesindeki ulaştırma koridorlarına yönelik tamamlayıcı ve kapsayıcı bakış açısıyla şekillendirmeye çalıştıklarını belirten Turhan, bir yandan yurt içinde ulaşım alanında çok modlu bağlantı sağlamaya çalışırken diğer yandan koridor nosyonuyla kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli altyapılar tesis ettiklerini bildirdi.

Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nu başından beri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:

"Yine bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. İmzasını atacağımız, Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275 milyon avro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısına kavuşmuş olacağız."

Turhan, Türkiye-AB mali iş birliği süreci içinde Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nin hayata geçirilmesinin kolay olmadığına işaret ederek, sözleşme imzalama aşamasına gelinmesinin arkasında her iki taraf yetkililerinin 10 yıllık emeğinin bulunduğunu ifade etti.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın gerçekleşmesindeki rolü ve katkılarından dolayı AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'a şükranlarını sunan Turhan, "Çünkü bu hattın, Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali iş birliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de bulunmaktadır. Projenin temelini 18 Temmuz'da Çerkezköy'de Bulc ile birlikte atmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Turhan, Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecini her manada daha görünür kılacak projenin, her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakan Turhan ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in şahitliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdem Direkler, Avrupa Birliği Sosyal ve Ekonomik Kalkınma Bölüm Başkan Yardımcısı Tibor Sztaricskai ile Kolin İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Celal Koloğlu tarafından sözleşme imzalandı.

