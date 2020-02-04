Turhan: "Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim hizmeti bugün hayatın vazgeçilmezi...
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Katılımcılar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:57
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Katılımcılar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: AA