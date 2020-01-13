Turhan: "Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazının deniz trafiği sorununu ve bunun oluşturacak olduğu...
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Turhan: "Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazının deniz trafiği sorununu ve bunun oluşturacak olduğu...

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:24
Turhan:

(AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazının deniz trafiği sorununu ve bunun oluşturacak olduğu...
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