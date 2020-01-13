Turhan: "Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazının deniz trafiği sorununu ve bunun oluşturacak olduğu...
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.
13.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:24
Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (11)
Kaynak: AA