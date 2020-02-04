Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi...
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (13)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: "Antalya Havalimanı'na ilişkin ihale, finans piyasasının stabil hale gelmesi talebi nedeniyle iptal edildi."