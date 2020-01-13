Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"
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Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

13.01.2020 11:23 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:25
Turhan:

(AA) Editör Masası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Turhan: "Amacımız 'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak. Kanalın kapasitesi Boğaz'ın 2,5 katının üstünde 3 katına yakın olacak."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Turhan: "Amacımız İstanbul Boğazı'nı kullananlara yeni bir su yolu oluşturmak"
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