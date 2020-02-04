Turhan -Akıllı ulaşım sistemleri
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
04.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:16
2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi. (10)
Kaynak: AA