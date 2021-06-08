Turhal Şeker'in 3. taksiti ödendi

Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında, şeker sektörünün tek temsilcisi olarak ihalelere katılan ve bu bağlamda Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine katmayı başaran Kayseri Şeker, 4 taksit şeklinde belirlenen ödeme kapsamında, 3. taksit ödemesini de yaptı.

Kamuya ait şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kapsamında, şeker sektörünün tek temsilcisi olarak ihalelere katılan ve bu bağlamda Turhal Şeker Fabrikası'nı bünyesine katmayı başaran Kayseri Şeker, 4 taksit şeklinde belirlenen ödeme kapsamında, 3. taksit ödemesini de yaptı.

2018 yılında Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan ihale ile Turhal Şeker Fabrikası'nı 569 milyon liralık bedelle satın alan tek çiftçi kuruluşu olan Kayseri Şeker, sözleşme şartları çerçevesinde düzenli olarak yaptığı ödemelerine bir taksiti daha ekledi. 121 milyon 481 bin 500 TL tutarındaki bu 3. ödeme sonunda geriye sadece, 2022 yılında yapılacak son taksit tutarı kaldı.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, yapılan bu 3. ödeme ile devletin kasasına önemli oranda bir katkı sağlandığını belirterek "Kayseri Şeker, şeker sektöründe özelleştirmeden şeker fabrikası alan tek kuruluş olarak 8 Haziran 2018 tarihinde Turhal Şeker Fabrikasını bünyesine kattı. Bu tarihi anın 3. yıl dönümündeyiz. Özelleştirmenin yüz akı olmaktan, bölge çiftçilerini yeniden şeker pancarı ile barıştırmaktan, Tokat bölgesindeki özelleştirme travmasını mutluluğa dönüştürmekten, o bölgede en fazla istihdam sağlıyor olmaktan, en fazla katma değeri üretiyor olmaktan, tarımsal faaliyetlerin lokomotifi olmaktan dolayı gururluyuz" dedi.

2022 yılında sonra erecek olan son ödeme ile Turhal Şeker'in borcunu tamamen bitireceklerini ifade eden Başkan Akay, "Kayseri Şeker, sürekli büyüyen, dinamikleri ve artan yatırımları ile yükselişini sürdüren bir kurum olarak, fabrikalarının bulunduğu şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol üstlenmiş ve bölge ekonomisi ile istihdamına sağladığı katkılarla da önemli bir atılımın da öncüsü olmuştur. Çalışanlarımızın üstün gayreti ve üreticilerimizin yılmaz enerjisi, bizi doğru, istikrarlı ve disiplinli çalışma azmi konusunda daha da isteklendiriyor. Yaptığımız bu 3. taksit ödemesi ile her zaman sektörde öncü olma ve en iyisini yapma anlayışımızı da pekiştirmiş oluyoruz. Kayseri Şeker, tarımda sürdürülebilirliği sağlamak adına her zaman Cumhuriyetimizin mirası olan Şeker Fabrikalarına değer verecek ve çiftçilerinin refahı için var gücüyle çalışmaya devam edecektir. Allah, Devletimize ve Şirketimize zeval vermesin" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı