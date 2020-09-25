Turhal Şeker Fabrikası şeker pancarı alımına başladı
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Turhal Şeker Fabrikası şeker pancarı alımına başladı

25.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 25.09.2020 16:45
Turhal Şeker Fabrikası şeker pancarı alımına başladı

Kayseri Şeker'in üç fabrikasından biri olan Turhal Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 alım kampanyası başladı.

Kayseri Şeker'in üç fabrikasından biri olan Turhal Şeker Fabrikası'nda 2020-2021 alım kampanyası başladı.

Kayseri Şeker Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, fabrikanın pancar kantarında düzenlenen törende, Tokat, Sivas ve Amasya'da 13 ilçe ve 188 köyde 6 bin 46 sözleşmeli çiftçi ile üretim yaptıklarını söyledi.

Kampanya döneminde fabrikada 780 bin ton pancar işleneceğini belirten Akay, "Bundan 110 bin ton şeker elde edilecek. Ayrıca 28 bin ton melas ile 210 bin ton küspe üretilmesi de bekleniyor. Turhal Şeker'in üretim faaliyeti ile bölgede gayri safi hasıla olarak 500 milyon gibi bir rakam elde edileceğini düşünüyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından pancarını ilk teslim eden 3 çiftçiye çeşitli hediyeler verildi.

Dua edilmesinin ardından pancar alımına başlandı.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Kaymakamı Ali Gökay, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çiftçiler ve fabrika çalışanları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Daylak

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