Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Mali Kongresi

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi, 66. olağan genel kurulu mali kongresini gerçekleştirdi.



Polis, kongrenin gerçekleştirileceği Mehmet Uzun Spor Salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.



Polis, kongreye katılmak için arama noktalarından geçen kooperatif üyelerinin üzerilerinden çıkan çakmak ve meyve çakılarına el koyarak alana sokulmasına izin vermedi.



Mehmet Uzun Spor Salonu önüne kurulan stantlardan giriş kartlarını alan üyeler kongrenin yapılacağı spor salonuna alındı.





Spor salonunda yapılan kongrede divan heyeti oluşturuldu. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.





Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi İştirakler Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Bekler, yaptığı konuşmada, 66. olağan genel kurul toplantısını yaptıklarını belirtti.



Başkan Bekler, "Mali genel kurul toplantıları yönetim kurulunun yapmış olduğu icraatların istişare dildiği, çiftçiye sunulduğu, çiftçi tarafından onay istendiği kurullardır. Mali genel kurulumuzu bin 500 çiftçimizin katılımıyla gerçekleştirdik. 3 yıllık zaman diliminde yönetim kurulumuzun hangi icraatları yaptığını, hangi faaliyetleri gerçekleştirdiğini, hangi yatırımları bitirme noktasına getirdiğini, hangi projelerin hazırlıkta olduğunu çiftçilerimize sunduk ve onay istedik. Çiftçilerimizin de oy birliğiyle kabul ettiği üzere yapmış olduğumuz projelerin inşallah bir iki aylık dilim içerisinde açılışını yapacağız." şeklinde konuştu.