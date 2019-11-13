Turhal'da "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi

13.11.2019 15:02 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:02

Turhal ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Aile" konferansı düzenlendi.

İlçe müftülüğü tarafından düzenlenen konferansta Turhal Müftüsü Mustafa Akdağ, aileyi ayakta tutan değerler konusunda bilgi verdi.

Turhal Kaymakamı Ali Gökay da Hz. Muhammed'in Mmüslümanlar ve bütün insanlık için mükemmel bir hayat sürdüğünü belirterek, "Ahlakı, sevgiyi, şefkat ve merhameti, barış ve hoşgörüyü kendi yaşamından insanlığa aktarmıştır. Mevlid-i Nebi Haftası, O'nun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme ve arınma mevsimidir. Mevlid-i Nebi Haftası'nın insanlığa sevgi, kardeşlik, barış ve huzur getirmesini, sevgili peygamberimizi daha iyi tanımamıza vesile olmasını diliyorum." dedi.

Konferansa Diyanet İleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt da katıldı.

Kaynak: AA