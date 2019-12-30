Turhal'da kitap fuarı açıldı

30.12.2019 13:26 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:26

Tokat'ın Turhal ilçesinde kitap fuarı açıldı.

Turhal Kaymakamlığı, Turhal Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile Turhal Şeker Fabrikası Sinema Salonu'ndaki kitap fuarının açılışına, Belediye Başkanı İlker Bekler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, Turhal Şeker Fabrikası Müdürü Hulusi Yüksel, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bekler, yaptığı açıklamada, değer verdikleri gençleri kitap ve yazarlarıyla buluşturmak istediklerini ifade ederek, "Gençlerimizle bu güzel kitapları ve bu eserlerin yazarlarıyla buluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Bir hafta süreyle fuarımız açık olacak. İnşallah önümüzdeki günlerde daha büyük alanlarda, daha geniş kapsamlı fuarlar yapacağız." dedi.

İlçede ilk defa bir kitap fuarının düzenlendiğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız ise, "Bugün bu fuarda 20 tane yayınevi, 12 yazar, 200 bin kitap var. İlk kez Turhal böylesine kitapla buluşuyor ve inşallah çocuklarımız, hemşehrilerimiz aradıklarını burada bulacaklar ve kitaba doyacaklardır." diye konuştu.

Kitap fuarı 5 Ocak 2020 Pazar gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA