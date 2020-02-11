Turhal'da kaçak rakı operasyonu

11.02.2020 10:55 | Son Güncelleme: 11.02.2020 10:55

Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal Ulutepe köyünde piyasaya sürülmeye hazır olarak üretimi yapılmış kaçak rakıyı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Ulutepe köyünde 1 şüpheli şahsın evinde imal ettiği rakıyı kaçak yollarla piyasaya süreceği duyumunu aldı. Harekete geçen ekipler şüpheliyi sahibi olduğu araç ile kaçak rakıları taşırken durduruldu. Adli makamlardan alınan izine istinaden şahsın aracında yapılan aramada, 35 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi. Alkollü içkilere el konulurken şüpheli ile ilgili adli işlemlerin yetkili makamlar kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA