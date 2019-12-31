Turhal'da gıda denetimi yapıldı
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Turhal'da gıda denetimi yapıldı

Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.

31.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:54
Turhal'da gıda denetimi yapıldı

ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit etti. Kullanım tarihi geçen ürünlere el konularak tutanak tutuldu.

Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığıyla alakalı bütün faaliyetlerde özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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