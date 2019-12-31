Turhal'da gıda denetimi yapıldı
Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.
Turhal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kantin, bakkal ve marketlerde gıda denetimi yaptı.
Zabıta ekipleri yaptıkları denetimlerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünü tespit etti. Kullanım tarihi geçen ürünlere el konularak tutanak tutuldu.
Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yaptığı açıklamada, "Halkımızın sağlığıyla alakalı bütün faaliyetlerde özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." dedi.