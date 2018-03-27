Turhal'da Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Tokat'ın Turhal ilçesinde 21-26 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası dolayısıyla fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Orman haftası dolayısıyla Güneş Mahallesi, Turhal Meslek Yüksek Okulu mevkinde ilçe protokol, çocuklar ve birçok vatandaşın katılımıyla ile gerçekleştirilen etkinlikte bin 200 fidan toprakla buluştu.

Daha yeşil bir Turhal için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, "Şu an burada bin 200 fidan toprakla buluşacak. Turhal genelinde göreve geldiğimiz günden itibaren 200 bin lale dikimi gerçekleştirdik. Turhal'ımız lalelerin katılımıyla lale bahçesine dönüştü. Halkımızı yeşille, fidanla, laleyle buluşturmaya devam ediyoruz." dedi.

Baharın bu güzel gününde böylesine güzel bir amaç için bu ortam bulunduğundan mutlu olduğunu ifade eden Turhal Kaymakamı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, "Sevgili çocuklar bizde öğrenci iken sizler gibi büyükler tarafımızdan fidan dikimi programlarına katılım gösterirdik. Bu gün baktığımızda o gün diktiğimiz fidanlar ormanlık olmuş. Önümüzdeki yıllarda bu yamaca baktığımızda güzel ormanlık oluşmuş olacak. Belediyemize bu güzel organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyorum." diye konuştu. - TOKAT