Turhal'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri başladı

07.10.2019 16:34

Turhal ilçesinde Amatör Spor Haftası etkinlikleri açılışı nedeniyle kortej yürüyüşü düzenlendi.

Turhal Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüşe katılan sporcular, Cumhuriyet Caddesi üzerinden Cumhuriyet Maydanı'na geldi. Burada saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İlhan Kurtul, yaptığı konuşmada, Amatör Spor Haftası'nın amacının çocuk ve gençleri spora yönlendirmek olduğunu söyledi.

Sporu seven, kötü alışkanlıklardan uzak duran, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmeyi hedef edindiklerini vurgulayan Kurtul, "Amacımız, vatanını, milletini seven, liderlik ve arkadaşlık duyguları gelişmiş, iyiyi ve güzeli takdir edebilen, saygılı, kurallara uyan, erdemli sporcular olarak ülkemiz sporuna çocuklarımızı ve gençlerimizi kazandırmaktır. Profesyonelliğe geçişin en önemli noktası olan amatör spor bir gönüllülük ve fedakarlık işidir." dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program halk oyunu gösterileriyle sona erdi.

Etkinliğe, Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Ay, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aziz Durgun, antrenörler ve amatör sporcular katıldı.

Kaynak: AA