Turhal'da 6. Mermer Fabrikası Faaliyete Geçti

Tokat'ın Turhal ilçesinde 6. mermer fabrikası Organize Sanayi Bölgesinde faaliyete geçti.

Turhal Kaymakam Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni faaliyete başlayan bir mermer fabrikasını ziyaret ederek çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Turhal'a yatırım yapmak isteyen müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlayarak destek verdiklerini ifade eden Kaymakam Üçer, "Bugün ziyaret ettiğimiz mermer fabrikamızda mermerler alışılmışın dışında işlenmekte. Çok farklı bir işletim ve üretim tarzı bulunan bu fabrikamızın ortağı sanayicimiz Muhammed Said Tosun'a ilçemize yaptığı yatırım ve istihdamdan dolayı teşekkür etmek istedik. Bununla birlikte üretim tesisinde de incelemelerde bulunarak kendisinden bilgiler aldık" dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri'nin önemini her geçen gün daha da anlaşıldığını söyleyen Üçer, "Biz de Turhal OSB ve sanayicileri için yapmamız gerekenler noktasında tüm çalışmaları yapıyoruz. Yatırımcılar için cazibe merkezi olan Turhal'da 2004 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi'nin ihtiyacı olan idari bina ve buradaki işletmecilerimizin çalışanları için büyük önem arz eden çocuk kreşi inşaatımıza da yakın zamanda başlayacağız. İhalesini yaptığımız Turhal OSB idari bina ve çocuk kreşimizin inşaatını da en kısa sürede tamamlayarak buradaki sanayicilerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

Turhal Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni açılan mermer fabrikasının ortaklarından sanayici Muhammed Said Tosun ise yatırım yapmak için özellikle Turhal'ı tercih ettiklerini kaydetti. - TOKAT

Kaynak: İHA