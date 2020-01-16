Turhal'da 51 parça tarihi eser ele geçirildi
Haberler » 3. Sayfa » Turhal'da 51 parça tarihi eser ele geçirildi - Haberler

Turhal'da 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Turhal ilçesinde şüpheli 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 51 parça tarihi eser ele geçirildi.

16.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.01.2020 14:48
Turhal'da 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ilçesinde şüpheli 3 şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramada 51 parça tarihi eser ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre; Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal ilçesinde 3 şahsın 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçunu işlediğini tespit etti. Yapılan planlama ve alınan arama izni sonrasında ilçede çalışma başlatan ekipler H.G., Z.Ç. ve O.A. isimli 3 şahsın üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 9 adet taş obje, 2 adet kolye ucu, 1 adet mühür, 1 adet de yüzük olmak üzere toplamda 51 parça eser ele geçirdi. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve 25 adet de fişek ele geçirildiği öğrenilirken şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler