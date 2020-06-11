Turhal Belediyesi, sebze ihtiyaçlarını kendi serasından karşılıyor TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi, oluşturduğu serada üretilen sebzeleri, kendi bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanıyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesi Belediyesi, oluşturduğu serada üretilen sebzeleri, kendi bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanıyor.

Turhal Belediyesi'nce Park ve Bahçeler Müdürlüğü içinde bulunan 2 dönümlük alana geçen yıl sebze serası kuruldu. Seraya domates, biber ve patlıcan dikimi yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince bakımları yapılan serada ilk ürünler de alınmaya başlandı. Serada yetiştirilen sebzeler, belediye bünyesindeki lokanta ve aşevinde kullanılıyor. Böylece belediyenin gider maliyetleri azaltılıyor.

'AMACIMIZ ÜRETMEK EKOMİYE KATKI SAĞLAMAK'Amaçlarının üreterek ekonomiye katkı sağlamak olduğun söyleyen Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, şöyle konuştu:

"Turhal ilçemiz Kazova dediğimiz tarımsal alan içinde bulunan bir ilçedir. Biz de bunun bir sembolik değeri olması nedeniyle kendi belediye arazimiz üzerine bir sera kurduk. Burada domates, biber ve patlıcan üretimine başladık. Burada üretilen kendi mamullerimizi, kendi lokantamız ve aşevlerimizde kullanarak halkımıza hizmet veriyoruz. Şunu da amaçlıyoruz. Artık tüketen değil, üreten bir Turhal Belediyesi olduğunu göstermek istiyoruz. Bu konuda da örnek olmak istiyoruz. Sebze fiyatları değişen iklim şartlarıyla beraber yükselişte, bizler tasarrufa devam etmek, aynı zamanda da üretime katkı sağlamak amacıyla seramızı kurduk. Burada üretilen sebzelerimiz, personelin emeği ile üretiliyor. Hem maddi bir külfetten kurtarıyoruz, hem de çok lezzetli yemekler üretmiş oluyoruz. Bizim amacımız üretmek, ekonomiye katkı sağlamak."

Kaynak: DHA