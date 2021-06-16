Turgutreis'te Sahil ve Deniz Dibi Temizliği
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Turgutreis'te Sahil ve Deniz Dibi Temizliği

Turgutreis'te Sahil ve Deniz Dibi Temizliği
Habermetre - Haberler | Toplum

Bodrum Belediyesi dalgıçları, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğini Turgutreis'te sürdürdü.

Bodrum Belediyesi dalgıçları, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla düzenlenen Deniz Dibi Temizliği etkinliğini Turgutreis'te sürdürdü. 7 yıldan bu yana gerçekleştirilen ve Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından koordine edilen etkinliğe; Bodrum Belediyesi Çevre Gönüllüleri ile Tepecik Demir Topal İlkokulu-Ortaokulu öğrencileri de sahil temizliği yaparak destek verdi.

Yaklaşık iki saat boyunca devam eden etkinlikte Bodrum Belediyesi dalış ekibi; 109 kg lastik, 55 kg ahşap, 130 kg plastik, 72 kg metal ve 78 kg cam olmak üzere toplam 444 kilogram atık topladı. Atıklar, ekipler tarafından yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakledildi.

"Denize En Çok Mavi Yakışır" etkinliği, önümüzdeki günlerde Bodrum'un farklı kıyılarında devam edecek.

Kaynak: Habermetre

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