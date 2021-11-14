Turgutreis Evleri'nde temel atılıyor

Meram Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin temeli törenle atılacak.

Belediye'den yapılan yazılı açıklamada, Turgutreis Evleri'nde yaklaşık 32 bin başvuru arasından 288 hak sahibinin belirlendiği ifade edildi.

Arsa sahiplerine ayrılan dairelerle toplamda 591 dairenin ve dükkanların yer alacağı projede çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "15 Kasım Pazartesi günü temeli atılacak Turgutreis Evleri Konut Yapı Kooperatifi 36 bin 500 metrekarelik bir arsa alanı üzerine otururken 11 bin 637 metrekare yeşil alana sahip olacak. Ayrıca projede 2+1, 3+1 ve 4+1 olarak 5 farklı tip ve büyüklükte daireler bulunuyor." denildi.

ayrıca Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş'un da görüşlerine yer verilen açıklamada, "Belediye olarak öncülük ettiğimiz ve yapımı devam eden Uluırmak Evleri, Aksinne Evleri, Aymanas Evleri gibi, Turgutreis Evleri de bizleri heyecanlandıran bir proje oldu. Hemşehrilerimizin başvuru sürecindeki yoğun talebi, öncülük ettiğimiz Turgutreis Evleri projesinin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Hazırlıklarımızı tamamladık ve 15 Ekim Pazartesi günü saat 11.00'de temeli atıyoruz. Aymanas Mahallemizde gerçekleştireceğimiz temel atma törenine tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum." dediği ifade edildi.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri

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