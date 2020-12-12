Turgutluspor zor deplasmanda

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Mert forma giyemeyecek. İlk 5 haftayı lider geçtiği ligde evindeki 6 maçlık galibiyet serisi hafta içinde Kırklarelispor önünde son bulan Turgutluspor, 14 haftada 27 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Vanspor ise yine 14 haftada 28 puanla ikinci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı