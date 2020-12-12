Turgutluspor zor deplasmanda
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Turgutluspor zor deplasmanda

12.12.2020 12:53 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:56
Turgutluspor zor deplasmanda

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezon başından beri sürdürdüğü zirve mücadelesinde üst üste 2 şok mağlubiyetle yara alan Turgutluspor, yarın ikinci sıradaki yerini devralan Vanspor'a konuk olacak. Van Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 12.00'de başlayacak. Turgutluspor'da cezalı duruma düşen Mert forma giyemeyecek. İlk 5 haftayı lider geçtiği ligde evindeki 6 maçlık galibiyet serisi hafta içinde Kırklarelispor önünde son bulan Turgutluspor, 14 haftada 27 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Vanspor ise yine 14 haftada 28 puanla ikinci basamakta yer alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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