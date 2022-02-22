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Turgutluspor zincir kırma peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor zincir kırma peşinde

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Turgutluspor yarın Ankaraspor deplasmanında kötü gidişi durdurmaya çalışacak.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Turgutluspor yarın Ankaraspor deplasmanında kötü gidişi durdurmaya çalışacak. Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Kırmızı-siyahlılarda bu karşılaşma öncesi Erkan Taşkıran, Ali Kuçik, Yiğit Utku ve Numan'ın sakatlıkları sürüyor. Kurtuluş hattının 2 puan gerisindeki Turgutlu, grupta 24 puanla 17'nci sırada yer alıyor.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Ankaraspor, Spor, Haberler

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