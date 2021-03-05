Turgutluspor yeniden potada
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Turgutluspor yeniden potada

05.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 12:06
Turgutluspor yeniden potada

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda sonuncu Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Turgutluspor 2 hafta sonra yeniden Play-Off potasına girdi.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda sonuncu Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Turgutluspor 2 hafta sonra yeniden Play-Off potasına girdi. Önemli rakiplerinden Kırşehir Belediyespor'un yenildiği haftayı iyi değerlendiren kırmızı-siyahlılar 46 puana yükselip 5'inci sıraya çıktı. Kırşehir Belediyespor'a 3 puan fark atan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu seri galibiyetler başlatıp konumlarını koruyacaklarını söyledi. Manisa ekibi, gelecek hafta evinde Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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