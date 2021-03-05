Turgutluspor yeniden potada
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda sonuncu Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Turgutluspor 2 hafta sonra yeniden Play-Off potasına girdi.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda sonuncu Kardemir Karabükspor'u 4-0 yenen Turgutluspor 2 hafta sonra yeniden Play-Off potasına girdi. Önemli rakiplerinden Kırşehir Belediyespor'un yenildiği haftayı iyi değerlendiren kırmızı-siyahlılar 46 puana yükselip 5'inci sıraya çıktı. Kırşehir Belediyespor'a 3 puan fark atan Turgutluspor'da Teknik Direktör Ramazan Kurşunlu seri galibiyetler başlatıp konumlarını koruyacaklarını söyledi. Manisa ekibi, gelecek hafta evinde Sivas Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ