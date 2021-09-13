Turgutluspor yay gibi gergin - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turgutluspor yay gibi gergin

Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Haberler | Spor
Turgutluspor yay gibi gergin

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Sivas Belediyespor'dan sonra iç sahada 1.5 yıl aranın ardından taraftarıyla buluştuğu ilk maçta da Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek dibe demir atan Turgutluspor çok gergin.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk hafta Sivas Belediyespor'dan sonra iç sahada 1.5 yıl aranın ardından taraftarıyla buluştuğu ilk maçta da Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek dibe demir atan Turgutluspor çok gergin. Taraftarlar 10 dakika içinde takımın 1-0 galibiyetten 2-1 mağlup duruma düşmesi sonrası maçın son anlarında Başkan Taner Kestaneci ve yönetimi istifaya davet ederken, Kestaneci'nin eşi Bircan Kestaneci'nin taraftara orta parmağını gösterdiği iddiası tribünü karıştırdı. Başkan Taner Kestaneci araya girip ortamı sakinleştirmeye çalışmasına rağmen Bircan Kestaneci ve taraftarlar arasındaki tartışma devam etti. Gerginlik sonrası stat dışına çıkartılan taraftarların bazıları hakkında işlem yapıldı. Henüz sezonun ilk haftalarında moral çöküntüsü yaşayan Turgutluspor, cumartesi günü Sarıyer deplasmanına çıkacak.


Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci - Spor Haberleri
Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı

Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Vahap Seçer Ertuğrul Gazi Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Bensu Soral Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Max Meyer Arda Turan Şenol Güneş Alper Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Turgutluspor yay gibi gergin - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:32:06. #1.11#