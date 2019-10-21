Turgutluspor yarışı bırakmıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Fethiyespor beraberliğiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Cizrespor'u evinde 4-2 yenerken zirve yarışını da bırakmadı.

21.10.2019 13:59
Turgutluspor yarışı bırakmıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Fethiyespor beraberliğiyle liderlik koltuğundan inen Turgutluspor, Cizrespor'u evinde 4-2 yenerken zirve yarışını da bırakmadı. Grupta son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, 20 puanla lider Esenler Erokspor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Cizre maçında attıkları gollerden sonra asker selamı vererek Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlerimize selam yollayan Turgutlusporlu futbolcular, maç sonrası sevinçlerini aileleri ve taraftarla paylaştı.


Kaynak: DHA
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