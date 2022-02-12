Turgutluspor Van'da terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Turgutluspor, yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Turgutluspor, yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Turgutluspor'da sarı kart cezalıları Mutlu Doğan ve Yiğit Gök Vanspor'a karşı görev alamayacak.- Turgutlu
Demirören Haber Ajansı - Spor