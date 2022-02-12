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Turgutluspor Van'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor Van'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Turgutluspor, yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

VAN (DHA) -

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik alarak düşme hattına yaklaşan Turgutluspor, yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Enver Aydın'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Konuk Turgutluspor'da sarı kart cezalıları Mutlu Doğan ve Yiğit Gök Vanspor'a karşı görev alamayacak.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Van, Spor, Haberler

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