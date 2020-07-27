Turgutluspor'un taraftarları, takımlarının TFF 2. Lig'e yükselmesini kutluyor
Manisa ekibi Turgutluspor'un Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.
27.07.2020 00:28 | Son Güncelleme: 27.07.2020 00:39
Manisa ekibi Turgutluspor'un Antalya'da oynanan TFF 3. Lig 2. Grup play-off final maçında Karşıyaka'ya penaltı atışlarında 5-3'lük üstünlük sağlayarak TFF 2. Lig'e yükselmesi, kentte coşkuyla kutlanıyor.
Kırmızı-siyahlı taraftarlar maçın bitiminin ardından Turgutlu ilçesindeki cadde ve sokakları doldurdu.
Caddelerde araçlarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, şampiyonluk coşkusuna yaşadı.
Öte yandan polis ekipleri de sosyal mesafenin korunması konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: AA