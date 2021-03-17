Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor

17.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 17.03.2021 12:13
Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta yeni teknik patronu Abdullah Ercan yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Turgutluspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta yeni teknik patronu Abdullah Ercan yönetimindeki ilk maçta evinde Etimesgut Belediyespor'a 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışına çıkan Turgutluspor yarın deplasmanda GMG Kastamonuspor'un rakibi olacak. Gazi Stadı'nda 13.00'te başlayacak karşılamada Hasan Kaçar görev yapacak. Teknik direktör Abdullah Ercan, Kastamonu deplasmanından galibiyetle döneceklerini ve takımına güvendiğini söyledi. Turgutlu'nun bu karşılaşma öncesi 47 puanı bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Türkan Şoray Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turgutluspor'un rakibi Kastamonuspor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:16:03. #1.14#
title