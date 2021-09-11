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Turgutluspor'un rakibi Bayburt

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Turgutluspor'un rakibi Bayburt

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 kaybedip sezona mağlubiyetlye başlayan Turgutluspor yarın sahasında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 2-1 kaybedip sezona mağlubiyetlye başlayan Turgutluspor yarın sahasında An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'la karşı karşıya gelecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ayrı kaldığı taraftarlarıyla ilk kez buluşacak Turgutlu'da bilet fiyatları kapalı tribün 25, açık tribün 20 TL olarak belirlendi.

Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, geçen haftaki yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi. Akgün, "Sahamızdaki ilk maçımıza çıkacağız. Rakibimizi iyi analiz ettik, çok iyi çalıştık. Kazanacağımıza inancım tam" dedi. Turgutluspor, transferde son olarak Gümüşhanespor'dan kaleci Soykan Alp Aydın'ı alarak kadrosunu tamamlamıştı. Sezonun ilk bölümünde rakiplerini 7 Eylül Stadı'nda ağırlayacak Kasaba, ardından yapımı bitmek üzere olan yeni stadına geçiş yapacak.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Turgutluspor'un rakibi Bayburt - Haberler Spor
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