Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon - Haberler

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Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Turgutluspor'un rakibi 1461 Trabzon

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turutluspor yarın evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 9 maçını kazanamayıp düşme potasından kurtulamayan Turutluspor yarın evinde 1461 Trabzon'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak karşılaşmada Caner Ak görev alacak. Teknik direktör Nazım Gülay, galibiyet hasretine son vearmek istediklerini belirterek, "Kazanıp bir an önce ateş hattından çıkmalıyız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz" dedi.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Spor, Haberler

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