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Turgutluspor'un play off maçı dev ekranda izlenecek

Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor'u 2. Lige yükselme maçlarıyla Turgutlu'yu başarılı bir şekilde temsil etmesi için göstereceği mücadelede yalnız bırakmayacak.

Turgutluspor'un play off maçı dev ekranda izlenecek
20.07.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:24

Turgutlu Belediyesi, Turgutluspor'u 2. Lige yükselme maçlarıyla Turgutlu'yu başarılı bir şekilde temsil etmesi için göstereceği mücadelede yalnız bırakmayacak. Turgutluspor'un Esenler Erokspor ile 22 Temmuz akşamı saat 22.00'da gerçekleştireceği ilk maç 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanında kurulacak dev ekranda canlı olarak izlenecek. Dev ekranın kurulacağı alanda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da ayrıca dikkat edilecek.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Turgutluspor'un mücadelesine ekranlardan destek vereceklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Turgutlusporumuzu yalnız bırakmıyoruz. Dün görkemli bir kutlamayla Antalya'ya uğurladığımız Turgutlusporumuza desteğimizi ekranlardan göstermeye devam edeceğiz. Turgutlusporumuzun 2. Lige yükselme mücadelesinde 22 Temmuz Çarşamba akşamı saat 22.00'da Esenler Erokspor takımı ile gerçekleştireceği ilk maçı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanımızda kuracağımız dev ekranda canlı olarak birlikte izleyeceğiz. Finale kalırsak final maçı da yine aynı yerde dev ekrandan yayınlanacak. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde izleyeceğimiz maça tüm halkımızı davet ediyorum."

Turgutluspor'un Esenler Erokspor'u eleyerek finale kalması durumunda 26 Temmuz Pazar günü saat 20.00'de oynanacak final müsabakası da dev ekrandan canlı olarak yayınlanacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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