Turgutluspor'un keyfi yerinde
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Turgutluspor'un keyfi yerinde

31.12.2020 10:17 | Son Güncelleme: 31.12.2020 10:17
Turgutluspor'un keyfi yerinde

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor, zirve yolunda 3'te 3 yaparak umutlarını artırdı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenen Turgutluspor, zirve yolunda 3'te 3 yaparak umutlarını artırdı. Pazarspor ve Sakaryaspor'un ardından Karacabey Belediyespor'u da yenen kırmızı-siyahlılar 36 puana yükselerek lider Eyüpspor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Cezayir, yeni yıla mutlu girdiklerini söyledi. Cezayir, "Son 3 maçımızda topladığımız 9 puan bize ilaç gibi geldi. Takımımı kutluyorum. Sezon sonuna kadar zirveyi bırakmayacağız" diye konuştu. Turgutluspor gelecek hafta Bodrumspor deplasmanına çıkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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