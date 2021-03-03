Turgutluspor'un çıkış maçı
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Turgutluspor'un çıkış maçı

03.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:43
Turgutluspor'un çıkış maçı

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla averajla Play-Off hattından çıkan Turgutluspor, yarın düşme hattında dibe demir atan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla averajla Play-Off hattından çıkan Turgutluspor, yarın düşme hattında dibe demir atan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Ligde son 4 haftada tek galibiyet alan Turgutluspor 43 puanla altıncı basamakta yer alırken, 25 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik, 22 yenilgi alan Karabükspor'un yalnızca 2 puanı var.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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