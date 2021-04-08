Turgutluspor umut tüketti
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Turgutluspor umut tüketti

Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ - Haberler | Spor
Turgutluspor umut tüketti

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'na da 2-0 yenilen Turgutluspor, Play-Off yarışına büyük oranda havlu attı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Tarsus İdman Yurdu'na da 2-0 yenilen Turgutluspor, Play-Off yarışına büyük oranda havlu attı. Son 6 maçında sadece 3 beraberlik elde eden kırmızı-siyahlılar 3 defa da sahayı yenik terk edip kötü bir performans ortaya koydu. Sezonun ilk yarısında namağlup zirveye kadar çıkan Turgutlu, teknik direktör Abdullah Ercan ise henüz galibiyetle tanışamadı. Büyük umutlarla Turgutluspor'un başına geçen Ercan, takımının başında çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Son 6 hafta öncesi Play-Off hattının 8 puan gerisine düşen Turgutluspor, kalan maçlarda Kırklarelispor (D), Silahtaroğlu Vanspor, Pazarspor (D), Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor (D) ve Bodrumspor'la oynayacak.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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