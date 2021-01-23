Turgutluspor transferde tam gaz
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Turgutluspor transferde tam gaz

23.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:43
Turgutluspor transferde tam gaz

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getiren Turgutluspor, transfer harekatını da sürdürüyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ikinci yarısı öncesi teknik direktörlük görevine Ramazan Kurşunlu'yu getiren Turgutluspor, transfer harekatını da sürdürüyor. Kırmızı-siyahlı ekip son olarak sezon başında Altınordu'dan Trabzonspor'a transfer olan, Ümit Milli Takım'da da görev yapan kaleci Muhammet Taha Tepe'yi kiraladı. Turgutluspor, ara transferde daha önce Galatasaray'dan ilk yarıda Şanlıurfaspor forması giyen orta saha oyuncusu Erkan Süer, Hekimoğlu Trabzon'dan stoper Sezer Özmen ve 1922 Konyaspor'dan sol bek Hamit Kulya'yı almıştı.


Turgutluspor transferde tam gaz
Turgutluspor transferde tam gaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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