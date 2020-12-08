Turgutluspor telafi sınavında
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Turgutluspor telafi sınavında

08.12.2020 13:05 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:09
Turgutluspor telafi sınavında

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle liderlik koltuğuna yeniden göz koyduktan sonra Tarsus İdman Yurdu deplasmanını 4-0 kaybedip yara alan Turgutluspor, yarın evinde Kırklarelispor önünde telafi arayacak.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta art arda 3 galibiyetle liderlik koltuğuna yeniden göz koyduktan sonra Tarsus İdman Yurdu deplasmanını 4-0 kaybedip yara alan Turgutluspor, yarın evinde Kırklarelispor önünde telafi arayacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. İlk haftaları lider götürdüğü ligde koltuğu Eyüpspor'a kaptıran kırmızı-siyahlı ekip, rakibinin 4 puan gerisinde 27 puanla ikinci sırada yer alıyor. Kırklarelispor'un ise 18 puanı var.

DUALAR SERHAT ORHAN İÇİNTurgutluspor ve Turgutlu Belediyesi'nin eski başkanlarından Serhat Orhan, koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Orhan'ın solunum güçlüğü nedeniyle yoğun bakım servisine alındığı açıklandı. Turgutluspor, Orhan için, "Bir süredir Covid-19 tedavisi gören Turgutluspor ve Turgutlu Belediyemizin eski başkanlarından Serhat Orhan'ın solunum güçlüğü nedeniyle, yoğun bakıma alındığını üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Serhat Orhan başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız sizinle başkan" mesajını yayınladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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