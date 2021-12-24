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Turgutluspor telafi peşinde

Turgutluspor telafi peşinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yakaladığı çıkışın ardından son olarak deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-0 kaybeden Turgutluspor, yarın ilk yarının son maçında evinde düşme hattındaki Kahramanmaraşspor'u misafir edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yakaladığı çıkışın ardından son olarak deplasmanda Serik Belediyespor'a 3-0 kaybeden Turgutluspor, yarın ilk yarının son maçında evinde düşme hattındaki Kahramanmaraşspor'u misafir edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Erhan Kutlu'nun düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Ev sahibinde sakatlıkları bulunan Serhat, Berat, Mutlu Aksu ve Muhammet Haşim forma giyemeyecek. Maçın biletleri takımın eski futbolcularından Alim Emiroğlu tarafından alınıp taraftara dağıtılacak. Turgutluspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Devrenin son maçına çıkacağız. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Son haftayı 3 puanla kapatacağız" diye konuştu.


- Turgutlu

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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