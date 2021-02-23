Turgutluspor telafi peşinde
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Turgutluspor telafi peşinde

23.02.2021 12:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:17
Turgutluspor telafi peşinde

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek Play-Off barajının dışında kalan Turgutluspor, yarın evinde Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 yenilerek Play-Off barajının dışında kalan Turgutluspor, yarın evinde Serik Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Gürcan Hasova görev alacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu, son derece kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Bayburt yenilgisini telafi edip yeniden ilk 5 içinde yer almayı hedefliyoruz. Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Takımıma güveniyorum" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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