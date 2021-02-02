Turgutluspor telafi peşinde
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 2-0 yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Turgutluspor, yarın sahasında Mamak Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Kırşehir Belediyespor'a 2-0 yenilerek zirve yarışının uzağında kalan Turgutluspor, yarın sahasında Mamak Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın düdük çalacağı müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu evlerinde kazanarak yeni bir sayfa açacaklarını söyledi. Turgutluspor 36 puanla 5'inci basamakta bulunurken, 22 puanlı Mamak FK 15'inci sırada yer alıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı