Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: "Kazanmak için her şeyi yapacağız"

Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, pazar günü sahasında oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF 2. Lig takımlarından Turgutluspor Teknik Direktörü Kazım Akgün, pazar günü sahasında oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akgün, pazar günü sahada kazanmak için her şeyi yapacaklarını söylerken, taraftardan da sabırlı olmalarını istedi.

Yeni sezona 2-1'lik Sivas Belediyespor mağlubiyeti ile başlayan Turgutluspor'da teknik direktör Kazım Akgün, pazar günü kendi evinde oynayacağı Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İlk olarak Sivas Belediyespor maçı hakkında konuşan Kazım Akgün, "Sivas Belediyespor maçında şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadık. İyi oynadığımız maçtan puansız ayrıldık. Sivas Belediyespor maçında gerekli dersleri çıkardık." dedi.

Bayburt Özel İdare Spor gibi ciddi bir rakip ile karşılaşacaklarını belirten Akgün, seyirci ile bulaşacak olmalarının avantajından da bahsetti. Takımın yeni kurulduğunu ve taraftardan sabır istediğini belirten teknik direktör Akgün, "Pazar günü kendi sahamızda ve taraftarımız önünde ligin önemli transfer yapan, şampiyonluk yarışı içinde olmak isteyen bir takımı ile karşılaşacağız. Bir avantajımız var. Pandemiden dolayı statta hiç seyirci olmamıştı, bu maçta olacak. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Sahaya çıkıp maçı kazanmak için aslanlar gibi mücadele edip maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarımızdan biraz sabır istiyoruz ama kazanmak için de her şeyi yapacağız. Sonucunda seyircimizin önünde, stadımızda maç bitince herkesin mutlu olduğu bir skor alacağız. Her şey çok güzel olacak inşallah" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Sergen Yalçın, Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası patladı: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantı sonrası patladı: Vallahi bıktım, bırakıp gitmek istiyorum
Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı
Şenol Güneş'in akıbeti belli oluyor! TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantıya çağırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Gülben Ergen Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Diego Marcao Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Turgutluspor Teknik Direktörü Akgün: "Kazanmak için her şeyi yapacağız" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 14:22:42. #1.15#

title