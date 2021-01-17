Turgutluspor teknik direktör arıyor
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Turgutluspor teknik direktör arıyor

17.01.2021 12:42 | Son Güncelleme: 17.01.2021 12:46
Turgutluspor teknik direktör arıyor

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıktan sonra teknik direktör İbrahim Cezayir ve birçok futbolcuyla yollarını ayıran Turgutluspor, teknik adam arıyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvenin 11 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladıktan sonra teknik direktör İbrahim Cezayir ve birçok futbolcuyla yollarını ayıran Turgutluspor, teknik adam arıyor. Son dönemde yönetimden istifalar ve takımdan ayrılıkların arkasının kesilmediği kırmızı-siyahlılar, yeni teknik ekiple devreye yeni bir başlangıç yapmayı planlıyor.

Sezonun ikinci yarısına tesislerinde hazırlanan Turgutluspor, antrenörler Zeki Erguvan ve Kemal Kanatlarlı gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Futbolcuların son antrenmanda neşeli olmaları gözlerden kaçmadı. Turgutlu'da başkan Taner Kestaneci, futbol şube sorumlusu Tolga Seyman ve sportif direktör Ahmet Akteke, kulüpteki son gelişmelerle ilgili takımla toplantı da yaptı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ

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