Turgutluspor Takviye Peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da yönetim transfer çalışmalarına start verdi. İlk yarının son haftalarında aldığı kötü sonuçlar nedeniyle liderlik koltuğunu kaptırıp 7'nci sıraya kadar gerileyen kırmızı-siyahlılar, üç futbolcunun işini bitirmek için düğmeye bastı. Yeşil Bursa'dan forvet Fatih Çakır, Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan kaleci Umutcan Yüksel ve Düzcespor'dan ön libero Emin Altunay'la temasa geçen yönetimin bu futbolcuları Antalya kampına dahil etmek için çabaladığı ifade edildi. - Turgutlu