Turgutluspor sol şeritte

TFF 3 Lig 2'nci Grup'ta art arda 3'üncü galibiyetini evinde Elazığ Belediyespor'u 1-0 yenerek alan Turgutluspor, zirve yarışını bırakmadı.

16.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:09
Turgutluspor sol şeritte

TFF 3 Lig 2'nci Grup'ta art arda 3'üncü galibiyetini evinde 'u 1-0 yenerek alan , zirve yarışını bırakmadı.

Grupta son 3 maçta lider 'u 2-0, deplasmanda Ağrı 1970'u da 1-0 yenen kırmızı-siyahlılar 270 dakikada kalesinde gol bile görmedi. Turgutluspor, Kocaelispor'un 49 puanla lider olduğu grupta rakibinin 8 puan gerisinde 41 puanla 2'nci sırada yer alıyor.


- Turgutlu
Kaynak: DHA
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