Turgutluspor şokta
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Turgutluspor şokta

01.11.2020 11:42 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:46
Turgutluspor şokta

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 4-0 yenilen Turgutluspor büyük şok yaşadı.

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Sivas Belediyespor'a 4-0 yenilen Turgutluspor büyük şok yaşadı. Mutlak galibiyet parolasıyla gittiği Sivas'ta farklı mağlup olan kırmızı-siyahlılar, liderliği Eyüpspor'a kaptırdı.

Teknik direktör İbrahim Cezayir ummadıkları bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını söyledi. Cezayir, "1-0 geriye düştükten sonra 10 kişi kaldık. Bu oyun planımızı bozdu. Çok üzgünüz. Ancak yarış devam ediyor. Bu maçtan gereken dersleri alıp önümüze bakacağız" diye konuştu.Turgutluspor gelecek hafta Etimesgut Belediyespor'la deplasmanda oynayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Misli.com 2. Lig: Sivas Belediyespor: 4 Turgutluspor: 0
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