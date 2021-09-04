Turgutluspor Sivas deplasmanında
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor sezonu Sivas deplasmanında açacak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekibi Turgutluspor sezonu Sivas deplasmanında açacak. Kırmızı-lacivertliler yarın Sivas Belediyespor deplasmanına çıkacak. Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde Adem Cinek'in düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak.
Teknik Direktör Kazım Akgün yeni sezonun tüm camialara hayırlı olmasını diledi. Akgün, "Sezona zorlu deplasmanla başlıyoruz. İyi çalıştık, güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Oyuncularıma inancım tam" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı