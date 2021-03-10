Turgutluspor-Sivas Belediyespor maçında kadın hakemlere çiçek

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Turgutluspor-Sivas Belediyespor maçını kadın hakem üçlüsü yönetti. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki 90 dakikada Edirne Bölgesi Hakemi Cansu Tiryaki düdük çalarken, yardımcılıklarını Giresunlu Mürvet Yavuztürk ve İstanbul'dan Betül Nur Yılmaz yaptı. Üçü de beden eğitimi öğretmeni olan kadın hakemlere 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü haftasında oynanan maç öncesinde Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci çiçek verdi.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan ÇİZMECİ