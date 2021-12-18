Turgutluspor seriyi sürdürmek istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan, son 11 haftada bileği yalnız 1 kez bükülen Turgutluspor, yarın deplasmanda Serik Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Serik İsmail Oğlan Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Fevzi Erdem Akbaş görev alacak. Turgutluspor Teknik Direktörü Atilla Gerin çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirterek, "Son 4 maçımızın 3'ünü kazandık. Serik'ten de galibiyetle dönmeyi hedefliyoruz. Takıma olan güvenim tam" diye konuştu. Turgutluspor'un grupta 21 puanı bulunuyor.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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