Turgutluspor seri peşinde
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Silahtaroğlu Vanspor'u evinde 2-1 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutluspor yarın Pazarspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak.
MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Silahtaroğlu Vanspor'u evinde 2-1 yenerek 7 maçlık galibiyet hasretine son veren Turgutluspor yarın Pazarspor'la deplasmanda kozlarını paylaşacak. Pazar İlçe Stadı'nda Mehmet Güngör'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Turgutluspor'da kart cezalısı Erkan mücadelede forma giyemeyecek. Play-Off barajının 8 puan gerisinde yer alıp umutlarını mucizelere bırakan kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Abdullah Ercan, Pazarspor'u yenip rakiplerinin kaybını bekleyeceklerini söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı