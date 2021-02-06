Turgutluspor seri peşinde
06.02.2021 12:38 | Son Güncelleme: 06.02.2021 12:42
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Mamak Futbol Kulübü'nü 6-0 yenerek çıkışa geçen Turgutluspor yarın deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Mamak Futbol Kulübü'nü 6-0 yenerek çıkışa geçen Turgutluspor yarın deplasmanda Pendikspor'un rakibi olacak. Pendik Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçta Erkan Engin düdük çalacak. Teknik direktör Ramazan Kurşunlu Play-Off yolunda çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirdi. Kurşunlu, "Mamak galibiyeti hepimize moral verdi. İstanbul deplasamında kazanıp seri yakalayacağız" diye konuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı