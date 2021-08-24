Turgutluspor Serhat Kot'la imzaladı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, orta saha Serhat Kot'u kadrosuna dahil etti.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Turgutluspor, orta saha Serhat Kot'u kadrosuna dahil etti. Son olarak 1922 Konyaspor forması giyen 24 yaşındaki gurbetçi ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Serhat, "Başkanımız Taner Kestaneci görüşmemiz kısa sürdü. Kendisiyle konuştuğumda doğru yere geldiğimi hemen anladım. Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için mutluyum. Burada kendimi kanıtlamak ve kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

- Turgutlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Doğan Çizmeci